Война в Израиле: на территории Египта упали дрон и снаряд, есть пострадавшие

На фоне боевых столкновений между ХАМАСом и Израилем, в двух курортных городах Египта прогремели взрывы. Известно о шести пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам представителя египетской армии полковника Гариба Абдель-Хафеза, "неустановленный беспилотник" рано утром попал в здание, прилегающее к больнице, в городе Таби. Город, в свою очередь, расположен на границе с Израилем.

Еще один снаряд попал возле электростанции в пустынном районе города Нувейба примерно в 70 км от границы.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.

Отмечается, что Таба и Нувейба, которые расположены на Синайском полуострове в Египте, являются популярными курортными городами.

Что говорят в Израиле?

По словам военного представителя Израиля Даниэля Хагари, после фиксирования воздушной угрозы в регионе Красного моря, в воздух были подняты боевые вертолеты.

"Насколько мы понимаем, удар, который произошел в Египте, был вызван этой угрозой. Израиль будет сотрудничать с Египтом и Соединенными Штатами и укреплять региональную оборону против угроз из региона Красного моря", - добавил представитель.

Нападение на Израиль

7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль. Во время атаки террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности страну регулярно обстреливали ракетами из Сектора Газа.

Израиль, со своей стороны, начал операцию против террористов.