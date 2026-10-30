Війна з Іраном "озолотила" і нафтових гігантів США

Війна з Іраном була дуже прибутковим часом для американських нафтових компаній. Вони отримали понад 130 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Прибутки нафтовиків США

Це майже втричі більше, ніж заробили нафтовидобувні і нафтопереробні підприємства США за той самий період 2025 року, пише видання.

Ця оцінка заснована на результатах діяльності понад 50 великих американських нафтогазових компаній, більшість з яких є виробниками або НПЗ, за шість місяців - з квітня по вересень. Вона не відображає прибутки, отримані в березні, першому місяці війни, або в жовтні.

Ці компанії разом заробили менше 47 мільярдів доларів за той самий період 2025 року. Тоді був складний період, коли нафта була дешевшою, а компанії намагалися долати перші наслідки торговельної війни президента США Дональда Трампа.

Скільки платять американці

Станом на цей тиждень американці витратили додатково 147 мільярдів доларів на бензин та дизельне паливо з моменту початку ударів по Ірану 28 лютого. Такі дані дав аналіз Лабораторії кліматичних рішень Університету Брауна, пише видання. Це становить понад 1100 доларів на домогосподарство.