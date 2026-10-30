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Война с Ираном "озолотила" и нефтяных гигантов США

21:30 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Война с Ираном "озолотила" и нефтяных гигантов США Фото: нефтяной танкер (Getty Images)
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Война с Ираном была очень прибыльным временем для американских нефтяных компаний. Они получили более 130 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Прибыли нефтяников США

Это почти в три раза больше, чем заработали нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия США за тот же период 2025 года, пишет издание.

Эта оценка основана на результатах деятельности более 50 крупных американских нефтегазовых компаний, большинство из которых являются производителями или НПЗ, за шесть месяцев - с апреля по сентябрь. Она не отражает доходы, полученные в марте, первом месяце войны, или в октябре.

Эти компании вместе заработали менее 47 миллиардов долларов за тот же период 2025 года. Тогда был сложный период, когда нефть была дешевле, а компании пытались преодолевать первые последствия торговой войны президента США Дональда Трампа.

Сколько платят американцы

За эту неделю американцы потратили дополнительно 147 миллиардов долларов на бензин и дизельное топливо с момента начала ударов по Ирану 28 февраля. Такие данные дал анализ Лаборатории климатических решений Университета Брауна, пишет издание. Это составляет более 1100 долларов на домохозяйство.

Ранее РБК-Украина писало, что цены на нефть 30 октября снова выросли и ожидается четвертый месяц роста подряд после того, как атака на танкер в Ормузском проливе подчеркнула риски для поставок.

Кроме того, цены на нефть марки Brent достигли максимума за последние пять месяцев. Это произошло на фоне атак хуситов на объекты в Саудовской Аравии и сообщения об ударах по судам в Персидском заливе.

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