Ціни на нафту зростають четвертий місяць поспіль через війну в Ірані

Ціни на нафту в п'ятницю, 30 жовтня, знову зросли і очікується четвертий місяць зростання поспіль, після того, як атака на танкер в Ормузькій протоці підкреслила ризики для поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні, термін дії яких спливає у п'ятницю, подорожчали на 1,20 долара, або на 1,04%, до 116,08 долара за барель станом на 3:23 GMT (5:23 за Києвом).

Активніший січневий контракт подорожчав на 1,39 долара до 112,19 долара.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1,37 долара, або на 1,34%, до 103,37 долара.

Протягом місяця ціни на нафту марки Brent зростали майже на 11%, а на нафту WTI - на 14%.

За даними британського Управління морських торговельних операцій (UKMTO), у п’ятницю танкер в Ормузькій протоці - ключовому морському шляху для постачання нафти і палива з Перської затоки - був підірваний вибуховими пристроями, прикріпленими з невеликого судна. Особи нападників поки не встановлено.

"Бойові дії, що продовжуються, в районі Ормузької протоки на тлі сумнівів у життєздатності дипломатичного шляху підтримують високі ціни на нафту в очікуванні ескалації конфлікту в найближчі тижні", — заявив Саул Кавонік, керівник відділу енергетичних досліджень MST Marquee.