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Война в Иране истощила американские запасы оружия, что усиливает РФ и Китай

07:31 09.08.2026 Вс
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Несмотря на успокаивающие заявления Вашингтона, запасы оружия в США значительно сократились.
aimg Юлия Маловичко
Война в Иране истощила американские запасы оружия, что усиливает РФ и Китай Фото: израильская компания оборонных технологий Rafael (Getty Images)
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США столкнулись с сокращением запасов многих важных видов вооружения, что может повлиять на их готовность к потенциальному конфликту с Россией или Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New YorkTimes .

По данным издания, российские и китайские военные внимательно следят за темпами, с которыми США тратят боеприпасы и другие вооружения в войне. В Вашингтоне опасаются, что Москва и Пекин могут учитывать эту информацию при планировании своих военных действий.

Ситуация стала особенно заметна на фоне масштабного использования американских вооружений в нынешнем конфликте с Ираном. Пентагон израсходовал значительные объемы ракет и средств противовоздушной обороны, запасы которых сложно быстро пополнить.

Одной из проблем является длительный процесс производства сложных систем вооружений. Даже при увеличении финансирования оборонной промышленности восстановление запасов может занять значительное время.

В США также обеспокоены тем, что потенциальный конфликт с Китаем потребует значительно больших объемов вооружения, в частности, из-за масштабов возможных боевых действий в Тихоокеанском регионе.

При этом, как сообщалось, американские чиновники отмечают, что Соединенные Штаты сохраняют необходимые военные возможности .

В то же время ситуация с запасами вооружения стала одним из факторов, заставляющих Пентагон ускорять производство и пополнение арсеналов.

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