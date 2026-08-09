Война в Иране истощила американские запасы оружия, что усиливает РФ и Китай
США столкнулись с сокращением запасов многих важных видов вооружения, что может повлиять на их готовность к потенциальному конфликту с Россией или Китаем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New YorkTimes .
По данным издания, российские и китайские военные внимательно следят за темпами, с которыми США тратят боеприпасы и другие вооружения в войне. В Вашингтоне опасаются, что Москва и Пекин могут учитывать эту информацию при планировании своих военных действий.
Ситуация стала особенно заметна на фоне масштабного использования американских вооружений в нынешнем конфликте с Ираном. Пентагон израсходовал значительные объемы ракет и средств противовоздушной обороны, запасы которых сложно быстро пополнить.
Одной из проблем является длительный процесс производства сложных систем вооружений. Даже при увеличении финансирования оборонной промышленности восстановление запасов может занять значительное время.
В США также обеспокоены тем, что потенциальный конфликт с Китаем потребует значительно больших объемов вооружения, в частности, из-за масштабов возможных боевых действий в Тихоокеанском регионе.
При этом, как сообщалось, американские чиновники отмечают, что Соединенные Штаты сохраняют необходимые военные возможности .
В то же время ситуация с запасами вооружения стала одним из факторов, заставляющих Пентагон ускорять производство и пополнение арсеналов.