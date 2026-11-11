Не війна і не мир: ЗМІ розкрили нову стратегію Трампа щодо Ірану

Як зазначають джерела видання, у команді Трампа виникли розбіжності щодо подальшої політики Вашингтона стосовно Тегерана. Різні групи посадовців спиралися на позиції союзників США на Близькому Сході. Зокрема, Ізраїль наполягав на поновленні військових ударів, тоді як більшість держав Перської затоки виступали проти такого сценарію.

"Він шукав рішення, але не був упевнений, який шлях буде найкращим", - розповів американський чиновник, близький до президента.

Позицію Вашингтона щодо Ірану державний секретар США Марко Рубіо представив у вівторок під час закритої зустрічі з главами МЗС країн G7 у Парижі.

За його словами, адміністрація Трампа розглядає не лише два традиційні варіанти - відновлення війни або укладення мирної угоди.

"У президента є не лише два варіанти. Йдеться не просто про повернення до війни або підписання сміховинної мирної угоди. Ми не підемо на безглузду угоду. Третій варіант, який у нас є, - продовжувати робити те, що ми робимо зараз", - заявив Рубіо.

Він пояснив, що США продовжують завдавати значних економічних збитків Ірану. Така політика має обмежити можливості Тегерана фінансувати терористичні угруповання та відновлювати свої збройні сили. Водночас конкретних термінів реалізації цієї стратегії Вашингтон не встановлює.

"Президент не перебуває під штучним тиском часу, а іранці самі завдають величезної шкоди своїй економіці", - наголосив держсекретар.

За інформацією американських чиновників, Рубіо належав до групи представників адміністрації, які підтримували економічний сценарій тиску на Іран. До неї також увійшли міністр фінансів Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Реткліфф і зять та радник президента Джаред Кушнер.

Ці посадовці не підтримували відновлення бойових дій і водночас сумнівалися, що за нинішньої позиції Тегерана вдасться досягти домовленостей на умовах, вигідних для США. Тому вони наполягали на продовженні економічного тиску як альтернативному варіанті.

Водночас плани Вашингтона викликають занепокоєння в деяких його союзників. Зокрема, Туреччина, Ірак і Пакистан стурбовані наміром Трампа й надалі посилювати економічний тиск на Іран.