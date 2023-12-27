Війна з ХАМАС у Секторі Газа триватиме місяцями, - ЦАХАЛ

Військова операція Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проти бойовиків ХАМАС в Секторі Газа, ймовірно, триватиме ще багато місяців.

Про це заявив начальник Генерального штабу ізраїльської армії Герці Галеві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Війна триватиме багато місяців, і ми будемо використовувати різні методи, щоб підтримувати наші досягнення протягом тривалого часу", - сказав він у бесіді з журналістами.

Представник ЦАХАЛ зазначив, що "немає чарівних рішень" та "коротких шляхів" для ліквідації терористичної організації, проте "є лише рішуча та наполеглива боротьба".

Він додав, що нейтралізувати лідерів ХАМАС вдасться "чи то через тиждень, чи то місяці".

Також Галеві зауважив, що ізраїльська сторона відпочатку кампанії говорила, що "це буде довга війна". Тривалість, за його словами, дозволить військовим адаптувати свої методи.

"Зрештою, чи зможемо ми сказати, що немає ворога, який оточує державу Ізраїль? Я вважаю, що це занадто амбітно, але ми створимо нову безпекову ситуацію", - сказав Галеві.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Незабаром ЦАХАЛ розпочав операцію "Залізні мечі".

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАС розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

У середині грудня в Білому домі заявили, що хочуть, щоб війна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидше. У той же день міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна займе понад кілька місяців.

Додамо, що за словами прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, міжнародний тиск не зупинить війну проти ХАМАСу.