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Война с ХАМАС в Секторе Газа продлится месяцы, - ЦАХАЛ

Среда 27 декабря 2023 02:45
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Война с ХАМАС в Секторе Газа продлится месяцы, - ЦАХАЛ Иллюстративное фото: в ЦАХАЛ высказались о продолжительности войны с ХАМАС в Секторе Газа (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Военная операция Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ) против боевиков ХАМАС в Секторе Газа, вероятно, продлится еще много месяцев.

Об этом заявил начальник Генерального штаба израильской армии Герцы Галеви, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Война продлится много месяцев, и мы будем использовать разные методы, чтобы поддерживать наши достижения в течение длительного времени", - сказал он в беседе с журналистами.

Представитель ЦАХАЛ отметил, что "нет волшебных решений" и "коротких путей" для ликвидации террористической организации, однако "есть только решительная и упорная борьба".

Он добавил, что нейтрализовать лидеров ХАМАС удастся "или через неделю, или через месяцы".

Также Галеви обратил внимание, что израильская сторона с самого начала кампании говорила, что "это будет долгая война". Продолжительность, по его словам, позволит военным адаптировать свои методы.

"В конце концов, сможем ли мы сказать, что нет врага, окружающего государство Израиль? Я считаю, что это слишком амбициозно, но мы создадим новую ситуацию безопасности", - сказал Галеви.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Вскоре ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи".

24 ноября между Израилем и ХАМАС началось временное перемирие для освобождения пленных. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

В середине декабря в Белом доме заявили, что хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАСом закончилась как можно быстрее. В этот же день министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война займет больше, чем несколько месяцев.

Добавим, что по словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, международное давление не остановит войну против ХАМАСа.

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