Війна уже в Європі. В ОП відповіли на побоювання Заходу надавати Україні зброю через "ескалацію"

За його словами, представники деяких держав ЄС вважають, що Україні не треба надавати озброєння, адже тоді війна може поширитися на Європу.

Проте Подоляк нагадав, що війна уже в центрі Європи, а Росія демонструє максимально антилюдський тип вбивств населення.

"Не буде зброї в Україні - війна пошириться і на ЄС. Бо РФ не зупинить експансії", - додав він.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, чи піде Путін на ескалацію через постачання західних танків Україні.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється надавати Україні сучасні винищувачі, адже бажає уникнути можливої ескалації між НАТО та Росією.

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