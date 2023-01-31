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Війна уже в Європі. В ОП відповіли на побоювання Заходу надавати Україні зброю через "ескалацію"

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародні партнери мають надавати Україні озброєння, аби Росія не поширила свою експансію на країни Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

За його словами, представники деяких держав ЄС вважають, що Україні не треба надавати озброєння, адже тоді війна може поширитися на Європу.

Проте Подоляк нагадав, що війна уже в центрі Європи, а Росія демонструє максимально антилюдський тип вбивств населення.

"Не буде зброї в Україні - війна пошириться і на ЄС. Бо РФ не зупинить експансії", - додав він.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, чи піде Путін на ескалацію через постачання західних танків Україні.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється надавати Україні сучасні винищувачі, адже бажає уникнути можливої ескалації між НАТО та Росією.

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ЕвросоюзВійна Росії проти УкраїниМихайло Подоляк