Війна дронів. Які українські безпілотники задіяні на полі бою

Наприкінці вересня Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку постачання озброєнь, військової та спеціальної техніки у особливий період. Завдяки їм протягом листопада до експлуатації у Збройних силах було допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва. Для порівняння - раніше військові приймали по 1-2 зразки на рік.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, міністерство спростило взаємодію з виробниками, запустивши спеціальний сайт, на якому розробник з готовим продуктом може подати заявку. Допуск до експлуатації означає, що держава може закуповувати дрони для армії. Раніше вся процедура могла затягтися на два роки, але тепер головне, щоб безпілотник мав потрібні технічні характеристики.

Крім того, міністр зазначив, що на сьогодні розглядаються ще 19 заявок щодо безпілотників українського виробництва. І рішення очікуються до кінця року.

"Зважаючи на те, що сьогодні БПЛА закуповує Міноборони за бюджетні кошти, фонд United24 та різні волонтерські організації, фактично кожен розробник, у кого є реальний продукт, може знайти ресурси", - додав Резніков.

Логічно, що зараз на полі бою використовується більше українських безпілотників, ніж раніше. Нижче ми розглянемо деякі з них.

Фурія

Це безпілотний авіаційний комплекс розвідки та коригування вогню артилерії. З 2014 року застосовувався на Донбасі, у 2015 році - прийнятий на озброєння Національної гвардії, у 2020 році - на озброєння ЗСУ. Для потреб військових вироблено кілька сотень одиниць.

До складу комплексу входять три безпілотники, модулі корисного навантаження, наземна станція управління та обробки інформації, антени та додаткове обладнання. Дрон виготовляється зі склотканини, вуглецевої тканини та карбону. Завдяки моніторам оператор стежить за геоінформаційною системою з прив'язкою координат та GPS-позицій. Другий монітор призначений для спостереження через оптичну камеру, що зображення передається в режимі реального часу.

Основні характеристики:

Максимальний радіус - до 50 км

Дальність польоту - близько 200 км від місця вильоту до посадки.

Силовий агрегат - електричний двигун

Живлення - дві акумуляторні батареї

Тривалість польоту - до 3 годин

Швидкість - до 130 км/год

Можливість виконання польоту в режимі радіомовчання

Захищені від засобів РЕБ цифрові канали управління та передачі даних

Визначення координат цілей з точністю до 20 м з можливістю автосупроводу

Коригування вогню артилерії з автоматичним розрахунком коректури

Автоматичне коригування вогню для кількох вогневих позицій

Raybird-3

Малий тактичний безпілотний авіаційний комплекс для різних тривалих місій та пошуково-рятувальних операцій. З 2016 року допущено до експлуатації у ЗСУ. Здатний виконувати завдання за умов протидії засобів радіоелектронної боротьби.

Комплекс складається з безпілотного літального апарату, переносної наземної станції управління, антени, катапульти. Транспортується у чотирьох контейнерах та готовий до запуску менш ніж за 20 хвилин. БПЛА запускається з механічної катапульти та приземляється на парашуті.

Летить запрограмованим маршрутом і самостійно повертається до оператора. Оператор може керувати ним на відстані до 240 км, в автономному режимі Raybird-3 здатний налітати 2500 км при максимальному радіусі в 1000 км.

Основні характеристики:

Розмах крила - 2960 мм

Висота польоту - до 3,5 км

Тривалість польоту - від 18 до 28 годин

Швидкість - до 140 км/год

Максимальна злітна маса - 23 кг

Корисне навантаження - до 5 кг

PD-2

Багатоцільовий безпілотник для повітряної розвідки та бойового застосування як носій бомбового навантаження. Для потреб Збройних сил України виготовляться з 2020 року.

Наземна станція керування може забезпечувати одночасне керування двома БПЛА. Дрони оснащені оптичною станцією з гіростабілізованою платформою, підвіс - кількома камерами та тепловізором, що дозволяє вести спостереження на висоті до кількох тисяч метрів у будь-який час доби.

Комплектується швидкознімними модулями з додатковими електричними двигунами (системою вертикального зльоту та посадки).

Основні характеристики в залежності від модифікації:

Час польоту - від 8 до 10+ годин

Максимальна висота - до 5 000 м

Максимальне корисне навантаження - до 19 кг

Максимальна швидкість - до 140 км/год

Дальність - до 1 000 км

Лелека-100

Розвідувальний безпілотник, прийнятий на озброєння у 2021 році. Передача відео закодована, що унеможливлює перехоплення. Є можливість встановлення окремої фотокамери для зйомки за заданим інтервалом або командою системи автопілота.

Передавач оснащений системою дистанційного включення та відключення - це виключає можливість бути запеленгованим засобами РЕБ противника. Комплекс пристосований для роботи в умовах складної радіо ефірної обстановки, у режимі навмисних радіоперешкод або блокування систем супутникової навігації GPS/ГЛОНАСС. Стійкий до погодних умов.

Основні характеристики:

Максимальна висота - до 1 500 м

Максимальна швидкість - до 120 км/год

Гарантована дальність польоту - 100 км.

Час польоту - до 2,5 годин

RAM II UAV

Дрон-камікадзе, створений на базі "Лелека-100". Призначений для завдання точних ефективних ударів по ворожих силах. Запуск здійснюється з мобільної катапульти.

Головна особливість - активна система візуального відстеження об'єкта, яка дозволяє зафіксувати ціль за допомогою відео, що передається в реальному часі з бортової відеокамери і стежити за ціллю до удару. Оператор може виявляти цілі за допомогою гіростабілізованої Full-HD камери з 10-кратним оптичним збільшенням.

Повністю заряджений дрон з 4-кг бойової частиною може діяти з відривом 30 км від місця запуску і виконувати як спостереження, і бойові завдання.

Основні характеристики:

Бойовий радіус - 30 км

Дальність польоту - 60 км

Тривалість польоту - 1 год.

Крейсерська швидкість - 70 км/год

Punisher

Легкий ударно-розвідувальний безпілотний комплекс для Сил спеціальних операцій ЗСУ. Вартість комплексу складає близько 50 000 доларів, безпосередньо літальний апарат - близько 10 000 доларів.

БПЛА запускається з катапульти, атакує цілі за допомогою вільно падаючих некерованих бомб UB-75HE. Точність при скиданні з висоти до 400 м - 4 м, радіус суцільної поразки - 34 м.

Основні характеристики:

Дальність польоту - до 45 км

Максимальна висота - до 400 м

Максимальна швидкість - до 198 км/год

Shark

Найновіший розвідувальний комплекс для спостереження та коригування вогню. Оснащений високонадійним модулем зв'язку та оптико-електронним комплексом спостереження Full HD з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом. Це дозволяє безпілотнику заглибитись у тил супротивника до 60 км і вести спостереження на відстані до 5 км до об'єкта.

Здатний протягом тривалого часу коригувати великокаліберну артилерію, стійку до засобів РЕБ та складних погодних умов. У грудні пройшов модернізацію, отримавши покращену батарею, яка дає можливість перебувати в повітрі до 4 годин, і збільшений до 3,4 м розмах крил.

Основні характеристики:

Дальність зв'язку - 60 км

Максимальна швидкість польоту - 150 км/год

Практична стеля - 2000 м

Секретна розробка "Укроборонпрому"

На початку грудня повідомлялося, що концерн "Укроборонпром" переходить у фінальну стадію випробувань українського ударного безпілотника, який здатний атакувати цілі на відстані до 1000 км.

З технічних характеристик наразі відомо, що корисне навантаження становитиме 75 кг. Очікується, що "машина нормально полетить" до кінця року. Як виглядає новітня розробка, поки що невідомо. "Укроборонпром" раніше опублікував фото якоїсь його частини.

Фото: секретний дрон "Укроборонпрому" (facebook.com/ukroboronprom)

За словами керівника проектів "Укроборонпрому" Олега Болдирєва, він схожий на іранський "Шахед", але на відміну від нього здатний атакувати цілі кілька разів.

"Він уже є. Я назвав би його "нульовим пацієнтом". Машина літає, говорячи про ударний безпілотник, мається на увазі варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть "камікадзе" з можливістю повернення", - зазначив він. він.