За місяць до ЗСУ на озброєння надійшло 7 БПЛА українського виробництва, - Резніков

За останні 30 днів до експлуатації в ЗСУ допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва. Для порівняння раніше армія приймала до експлуатації 1-2 зразки БПЛА на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Олексія Резнікова.

"Для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу. Офіційний допуск до експлуатації означає, що Міноборони може закупати вироби, а ЗСУ ставити їх у штат", - розповів він.

Резніков додав, що раніше ця процедура займала 1,5-2 роки.

"Сьогодні вона дуже швидка. Головне - щоб виріб мав ТТХ, потрібні для війська. Зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БПЛА українського виробництва. Ми плануємо ухвалити рішення по ним до кінця року", - додав міністр.

Резніков розповів, що 30 вересня за ініціативою Міноборони уряд ухвалив постанову №1097 "Про внесення змін до Порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції".

"Завдяки цьому було значно спрощено процедури допуску ОВТ до експлуатації у Збройних Силах. Це вже дало значний ефект, в першу чергу - у сфері БПЛА", - констатував він.