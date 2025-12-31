Війна ближче, ніж здається: Литва оновила стратегію безпеки через загрозу з боку РФ
Литва розпочала оновлення національної стратегії безпеки, застерігаючи про екзистенційну загрозу для держави та ризик війни Росії проти НАТО до кінця десятиліття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовський суспільний мовник LRT.
Як пише видання, у переглянутому документі наголошується, що основними опорами оборони Литви залишаються збройні сили, стійкість суспільства та підтримка союзників. Держава має бути готовою до оборони в умовах повномасштабної війни.
Вплив війни РФ проти України
Заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса зазначив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну лише підтвердило оцінки, які вже містилися в попередній стратегії безпеки, ухваленій за два місяці до початку війни.
"Вторгнення лише підкреслило те, що вже було виявлено. Стратегія могла бути переглянута і в той час", - сказав Алекса.
Ризик конфлікту до 2030 року
В оновленій стратегії прямо зазначено, що ймовірність військового конфлікту може зрости до 2030 року. Колишній міністр оборони Литви Лауринас Касчюнас наголосив, що деякі західні аналітики не виключають, що Росія може бути готовою до війни навіть раніше, оскільки вже накопичує військову техніку.
"З огляду на 2030 рік, ймовірність військового конфлікту може зрости", - відповів на це Алекса.
Ставка на армію та союзників
Документ передбачає посилення збройної оборони, створення військової дивізії, розвиток територіальної оборони та підвищення національної стійкості. Окремо підкреслюється ключова роль союзників, зокрема військової присутності США у регіоні.
Водночас деякі експерти критикують стратегію за недостатню увагу до питань протиповітряної оборони та загрози з боку Білорусі.
Фінансування оборони
Оновлена стратегія передбачає збільшення оборонних витрат до 5–6% ВВП. Очікується, що вже наступного року бюджет оборони Литви перевищить 5% ВВП.
Аналітики наголошують, що успіх стратегії залежатиме від її практичної реалізації та стабільного фінансування.
Переглянутий документ має бути розглянутий Державною радою з питань оборони та затверджений парламентом Литви.
Путін не зупиниться на Україні
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) опублікували новий звіт про ситуацію довкола України та Росії. У ньому зазначається, що з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році Білорусь фактично перетворилася на військову базу РФ.
За оцінкою експертів, атаки по західних областях України здійснюються, зокрема, з використанням військової інфраструктури на території Білорусі. В ISW прогнозують, що Москва й надалі нарощуватиме там військову присутність, підтримуючи війну проти України та формуючи потенційні загрози для країн НАТО.
Подібні застереження раніше висловлював і міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який допускав можливість нападу Росії на одну з держав НАТО після укладення мирної угоди з Україною.
Водночас керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначав, що РФ не здатна одночасно вести війну на два фронти. Однак у разі завершення бойових дій в Україні потенційною наступною ціллю Кремля можуть стати країни Балтії.
Раніше також повідомлялося, що держави Балтійського регіону посилюють підготовку до можливих воєнних загроз з боку Росії та Білорусі. Зокрема, на кордонах Литви з Білоруссю та РФ встановлюють конструкції для підриву мостів у разі збройного конфлікту.