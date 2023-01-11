Війна, Арестович та Бандера: що українці найчастіше шукали в Вікіпедії у 2022 році

В той же час українці найбільше читали статтю про повномасштабне російське вторгнення, яке розпочалося 24 лютого. Її переглянули 3 807 338 разів. На другому місці рейтингу опинилась стаття про радника Офісу президента України Олексія Арестовича. Її переглянули 2 239 692 разів.

Окрім цього у Вікіпедії шукали інформацію про Україну та очільника українського націоналістичного руху Степана Бандеру.

Також популярними були статті повʼязані з захистом України:

про Збройні сили України,

про головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного,

про президента України та Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського,

збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації "Привида Києва",

окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов".

Символчно і те, що минулого року українці шукали досить багато інформації про види озброєнь: M142 HIMARS, Bayraktar TB2, БМ-21 "Град", "С-300", Сухопутна військова техніка України. Популярними були статті про російські ракетні комплекси: "Іскандер", "Калібр" та ракетний крейсер "Москва".

Фото: українську Wikipedia у 2022 році подивились понад один мільярд разів (blog.wikimedia.org.ua)