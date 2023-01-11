У Кулеби різко відреагували на заяву Додіка щодо українського посла
Оголошення президентом Республіки Сербської Мілорадом Додіком посла України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василя Кирилича "небажаним" в республіці є нікчемним.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Олега Ніколенка.
"Ця "новина" і не заслуговувала б якоїсь нашої уваги. Але оскільки дехто за кордоном намагається це представити як щось, що нібито несе якісь наслідки, змушені пояснити - це т.зв. "рішення" є нікчемним", - йдеться у заяві.
За словами Ніколенка, Україна не має посла в т.зв. "Республіці Сербській". Василь Крилич акредитований послом в Боснії та Герцеговині із резиденцією в Загребі. Він додав, щовідповідно до Конституції Боснії та Герцеговини, повноваження в сфері зовнішньої політики перебувають у виключній компетенції Президії Боснії та Герцеговини.
"Мілорад Додік не має повноважень ухвалювати подібні рішення, а його заяву слід розглядати виключно як недолугу спробу виправдати свої популістські рішення на догоду Кремля", - додав Ніколенко.
Нагадаємо, що 8 січня лідер боснійських сербів Мілорад Додік під час святкування "Дня Республіки" заочно нагородив Путіна найвищою відзнакою - орденом за "розвиток і зміцнення дружніх зв'язків між Росією і РС".
Раніше ж Додік підтримав анексію Росією українських територій.
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