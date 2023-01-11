Війна, Арестович та Бандера: що українці найчастіше шукали в Вікіпедії у 2022 році
У 2022 році значно збільшилась кількість відвідувань української Wikipedia. За минулий рік її переглянули понад один мільярд разів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вікімедіа Україна.
В той же час українці найбільше читали статтю про повномасштабне російське вторгнення, яке розпочалося 24 лютого. Її переглянули 3 807 338 разів. На другому місці рейтингу опинилась стаття про радника Офісу президента України Олексія Арестовича. Її переглянули 2 239 692 разів.
Окрім цього у Вікіпедії шукали інформацію про Україну та очільника українського націоналістичного руху Степана Бандеру.
Також популярними були статті повʼязані з захистом України:
- про Збройні сили України,
- про головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного,
- про президента України та Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського,
- збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації "Привида Києва",
- окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов".
Символчно і те, що минулого року українці шукали досить багато інформації про види озброєнь: M142 HIMARS, Bayraktar TB2, БМ-21 "Град", "С-300", Сухопутна військова техніка України. Популярними були статті про російські ракетні комплекси: "Іскандер", "Калібр" та ракетний крейсер "Москва".
Фото: українську Wikipedia у 2022 році подивились понад один мільярд разів (blog.wikimedia.org.ua)
Раніше повідомлялось, що корпорація Microsoft готується додати чат-бот ChatGPT до своєї пошукової системи Bing, щоб переманити користувачів від конкурента Google.
Додамо, що корпорація Microsoft продовжила безкоштовну технологічну підтримку України на 2023 рік. Кампанія надасть додаткову допомогу у розмірі майже 100 млн доларів, внаслідок чого загальна підтримка України з початку війни у лютому становитиме понад 400 млн доларів.
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