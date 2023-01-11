Война, Арестович и Бандера: что украинцы чаще всего искали в Википедии в 2022 году
В 2022 году значительно увеличилось количество посещений украинской Wikipedia. За прошлый год ее просмотрели более одного миллиарда раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Викимедиа Украина.
В то же время украинцы больше читали статью о полномасштабном российском вторжении, которое началось 24 февраля. Ее просмотрели 3807338 раз. На втором месте рейтинга оказалась статья о советнике Офиса президента Украины Алексее Арестовиче. Ее просмотрели 2239692 раз.
Кроме этого в Википедии искали информацию об Украине и руководителе украинского националистического движения Степана Бандеру.
Также популярны были статьи связанные с защитой Украины:
- о Вооруженных силах Украины,
- о главнокомандующем Вооруженными силами Украины Валерии Залужном,
- о президенте Украины и Верховном Главнокомандующем Владимире Зеленском,
- сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации "Призрака Киева",
- отдельный отряд специального назначения НГУ "Азов".
Символично и то, что в прошлом году украинцы искали много информации о видах вооружений: M142 HIMARS, Bayraktar TB2, БМ-21 "Град", "С-300", Сухопутная военная техника Украины. Популярны были статьи о российских ракетных комплексах: "Искандер", "Калибр" и ракетный крейсер "Москва".
Фото: украинскую Wikipedia в 2022 году посмотрели более одного миллиарда раз (blog.wikimedia.org.ua)
Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft готовится добавить чат-бот ChatGPT в свою поисковую систему Bing, чтобы переманить пользователей от конкурента Google.
Корпорация Microsoft продлила бесплатную технологическую поддержку Украины на 2023 год. Кампания предоставит дополнительную помощь в размере почти 100 млн долларов, в результате чего общая поддержка Украины с начала войны в феврале составит более 400 млн долларов.
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