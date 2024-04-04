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Окупанти виїжджають на поле боя колонами, як на парад. ЗСУ показали, як знищують ворога

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники виїжджають на поле бою колонами, як на парад, щоб захопити позиції українських військ. Бійці 47 окремої механізованої бригади показали, як знищують окупантів та їхню техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригади.

"Щоденно ворог намагається тиснути технікою в зоні відповідальності 47 окремої механізованої бригади. На поле бою виїжджають колонами, як на парад. І це свідчить про те, що російським окупантам вкрай важлива ділянка, яку утримує наша бригада", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що натомість воїни 47 ОМБр зустрічають російських окупантів салютом. Ворожа бронетехніка назад не повертається, як і самі ж загарбники. 

На відео показаний результат взаємодії інженерів, артилеристів та операторів дронів 25 ОШБ 47 окремої механізованої бригади. У результаті бойової роботи була знищена ворожа БМП разом з окупантами.

 

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, українські захисники з початку повномасштабного вторгнення Росії знищили вже понад 445 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші воїни ліквідували 670 загарбників.

Також минулої доби ЗСУ знищили 9 танків, 18 ББМ, 29 артсистем та іншу техніку ворога.

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