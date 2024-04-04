Окупанти виїжджають на поле боя колонами, як на парад. ЗСУ показали, як знищують ворога

"Щоденно ворог намагається тиснути технікою в зоні відповідальності 47 окремої механізованої бригади. На поле бою виїжджають колонами, як на парад. І це свідчить про те, що російським окупантам вкрай важлива ділянка, яку утримує наша бригада", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що натомість воїни 47 ОМБр зустрічають російських окупантів салютом. Ворожа бронетехніка назад не повертається, як і самі ж загарбники.

На відео показаний результат взаємодії інженерів, артилеристів та операторів дронів 25 ОШБ 47 окремої механізованої бригади. У результаті бойової роботи була знищена ворожа БМП разом з окупантами.