Оккупанты выезжают на поле боя колоннами, как на парад. ВСУ показали, как уничтожают врага

"Ежедневно враг пытается давить техникой в зоне ответственности 47 отдельной механизированной бригады. На поле боя выезжают колоннами, как на парад. И это свидетельствует о том, что российским оккупантам крайне важен участок, который удерживает наша бригада", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в свою очередь воины 47 ОМБр встречают российских оккупантов салютом. Вражеская бронетехника назад не возвращается, как и сами же захватчики.

На видео показан результат взаимодействия инженеров, артиллеристов и операторов дронов 25 ОШБ 47 отдельной механизированной бригады. В результате боевой работы была уничтожена вражеская БМП вместе с оккупантами.