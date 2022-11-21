"Виїжджати не треба". У Зеленського заспокоїли українців щодо блекауту

"Я хотів би відразу всіх заспокоїти - виїжджати з країни точно нікуди не треба... Не буде в нас такого загального, сподіваємося, блекауту по всій країні, так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину або дві, але це вже пройдені етапи того, як ми це лагодимо", - зазначив він.

Тимошенко підкреслив, що в Україні працюють ДСНС та місцева влада, щоб розгорнути у регіонах пункти обігріву. Енергетики своєю чергою намагаються оперативно стабілізувати енергетичну систему.

"Все залежить від ситуації, дійсно, по ракетних обстрілах, я думаю, що це розуміє кожен українець. Але в будь-якому випадку ми в своїй країні, виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і все стабілізуємо", - додав заступник голови ОП.

Нагадаємо, гендиректор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв'ю ВВСє порадив українцям подумати щодо виїзду з країни, аби зменшити навантаження на енергомережу.

Пізніше у ДТЕК спростували заклик Тімченка і заявили, що в Україні наразі немає надзвичайної ситуації.

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