Не виїжджає навіть "швидка". У лікарнях Луганської області лікують лише окупантів

У лікарнях окупованої Луганської області все частіше відмовляють хворим у важкому стані, "швидка допомога" виїжджає тільки на виклики військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА .

Так, районні та міські лікарні окупованої Луганської області приймають цивільних пацієнтів переважно амбулаторно, госпіталізувати можливості практично немає через велику кількість поранених окупантів. Якщо є кошти - важкохворих пропонують вивезти. Зокрема, в Біловодську відмовляється виїжджати навіть "швидка допомога".

"Під час виклику диспетчер запитує військовий ви, чи ні і визначає - чи потрібна вам невідкладна допомога. Немає погонів - немає й виклику", - йдеться в повідомленні.