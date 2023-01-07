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Не виїжджає навіть "швидка". У лікарнях Луганської області лікують лише окупантів

Фото: у лікарнях Луганської області лікують лише окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У лікарнях окупованої Луганської області все частіше відмовляють хворим у важкому стані, "швидка допомога" виїжджає тільки на виклики військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

Так, районні та міські лікарні окупованої Луганської області приймають цивільних пацієнтів переважно амбулаторно, госпіталізувати можливості практично немає через велику кількість поранених окупантів. Якщо є кошти - важкохворих пропонують вивезти. Зокрема, в Біловодську відмовляється виїжджати навіть "швидка допомога".

"Під час виклику диспетчер запитує військовий ви, чи ні і визначає - чи потрібна вам невідкладна допомога. Немає погонів - немає й виклику", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, російські військові вивезли до Москви близько 300 дітей з Луганської області нібито під приводом "лікування".

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Луганськ