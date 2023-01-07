Не выезжает даже "скорая". В больницах Луганской области лечат только оккупантов

В больницах оккупированной Луганской области все чаще отказывают больным в тяжелом состоянии, "скорая помощь" выезжает только на вызовы военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА .

Так, районные и городские больницы оккупированной Луганской области принимают гражданских пациентов преимущественно амбулаторно, госпитализировать возможности практически нет из-за большого количества раненых оккупантов. Если есть средства - тяжелобольных предлагают вывезти. В частности, в Беловодске отказывается выезжать даже "скорая помощь".

"Во время вызова диспетчер спрашивает военный вы, или нет и определяет - нужна ли вам неотложная помощь. Нет погон - нет и вызова", - говорится в сообщении.