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Не выезжает даже "скорая". В больницах Луганской области лечат только оккупантов

Фото: в больницах Луганской области лечат только оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В больницах оккупированной Луганской области все чаще отказывают больным в тяжелом состоянии, "скорая помощь" выезжает только на вызовы военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

Так, районные и городские больницы оккупированной Луганской области принимают гражданских пациентов преимущественно амбулаторно, госпитализировать возможности практически нет из-за большого количества раненых оккупантов. Если есть средства - тяжелобольных предлагают вывезти. В частности, в Беловодске отказывается выезжать даже "скорая помощь".

"Во время вызова диспетчер спрашивает военный вы, или нет и определяет - нужна ли вам неотложная помощь. Нет погон - нет и вызова", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские военные вывезли в Москву около 300 детей из Луганской области якобы под предлогом "лечения".

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Луганск