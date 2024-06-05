Виїзд з України чоловіків з подвійним громадянством. В ДПСУ дали важливе роз'яснення

Посольство США повідомило, що виїзд чоловіків-українців віком від 18 до 60 років, які мають подвійне громадянство, з України заборонений. На це відреагували в ДПСУ, назвавши повідомлення не коректним та нагадали, що українське законодавство забороняє мати множинне громадянство й такі норми діяли завжди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні та ексклюзивний коментар речника ДПСУ Андрія Демченка.

Що заявили в посольстві США

У вівторок, 4 червня посольство США в Україні на своєму сайті повідомило, що від початку червня Україна нібито заборонила військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років з подвійним громадянством, які постійно проживають за кордоном, виїжджати з країни.

"Українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Таким чином, під час перебування в Україні американсько-українські подвійні громадяни розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов’язки громадян України. Відповідно до воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну", - йдеться в заяві.

У посольстві додають, що, мовляв, раніше громадяни вказаної групи могли в'їжджати в Україну і потім виїжджати з неї, якщо вони знімали з обліку своє українське місце проживання і реєстрували американське місце проживання.

"За нашою інформацією, цей виняток було скасовано з 1 червня", - додали в посольстві США.

Українські прикордонники роз'яснили ситуацію

Своєю чергою речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна назвав формулювання, що шириться на різних ресурсах про те, що "українців із подвійним громадянством тепер не випускатимуть із країни", м'яко кажучи, не коректним.

"Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство. Навіть якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, вони в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України й на них поширюються права та обов’язки громадян України", - заявив Демченко.

Він пояснив, що такі норми діяли і раніше.

"І до прикладу на кордоні прикордонники неодноразово виявляли громадян нашої країни, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. Такі громадяни завжди притягуються до визначеної законодавством відповідальності", - зауважив Демченко.

В той же час, за його словами, не варто плутати з громадянами України, які постійно проживають за межами України і які мали в своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України.

"Раніше такі громадяни України чоловічої статі у віці від 18 до 60 на час воєнного стану також мали можливість виїздити за межі України. Однак зі зміною норм законодавства тепер така можливість для них обмежена", - підсумував Демченко.