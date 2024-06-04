Українців віком від 18 до 60 років позбавили можливості виїзду з України за другим громадянством, - посольство США

В Україні з 1 червня заборонили військовозобов'язаним чоловікам з подвійним громадянством віком від 18 до 60 років виїжджати за кордон за умови зняття з української реєстрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

За інформацією відомства, нововведення почало діяти ще з 1 червня 2024 року. Тож, оскільки українське законодавство не визнає подвійне громадянство, то відтепер, американо-українські подвійні громадяни віком від 18 до 60 років можуть більше не мати змоги від'їжджати за межі країни. Вони будуть розглядатися виключно як громадяни України.

"Українське законодавство не визнає подвійне громадянство. Таким чином, під час перебування в Україні американсько-українські подвійні громадяни розглядаються виключно як громадяни України й на них поширюються права та обов’язки громадян України", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що раніше особи з подвійним американо-українським громадянством могли безперешкодно в’їжджати та виїжджати з України, якщо вони вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували його в США.

У американському посольстві додали, що ніяк не можуть вплинути на ситуацію, тому порадили уважно вивчити інформацію на сайті Держдепартаменту США, де зазначено всю необхідну інформацію для мандрівників з подвійним громадянством.

Зокрема, відомство рекомендує не здійснювати поїздки до України чоловікам віком від 18 до 60 років, які мають два паспорти або ж претендують на українське громадянство.

"Якщо ви перебуваєте в Україні і не можете покинути країну, залишайтеся на місці і дотримуйтесь всіх місцевих розпоряджень. Якщо ви наразі не перебуваєте в Україні, ми наполегливо рекомендуємо громадянам США чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які також мають українське громадянство або претендують на отримання українського громадянства і не бажають залишатися в Україні на невизначений термін, утриматися від будь-яких поїздок до України. Існує надзвичайно високий ризик того, що вам не дозволять виїхати, навіть якщо ви маєте американський паспорт", - додали у посольстві США.

Зазначимо, що від української влади жодних подібних заяв про заборону виїзду військовозобов'язаним чоловікам із подвійним громадянством не було.