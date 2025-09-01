Виїзд з України для частини жінок-депутатів: Кабмін оприлюднив постанову

Згідно з постановою №1054 від 27 серпня, заборона на перетин державного кордону більше не стосується жінок, які є депутатами місцевих рад, за винятком тих, хто обіймає посади в органах місцевого самоврядування.

Крім того, Кабмін рекомендував органам місцевого самоврядування протягом трьох днів передати Держприкордонслужбі актуальні списки таких осіб, вказавши їхні ПІБ, дату народження та посаду.

Надалі за будь-яких кадрових змін дані потрібно оновлювати та надсилати не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення.