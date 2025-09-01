Виїзд з України для частини жінок-депутатів: Кабмін оприлюднив постанову

Кабмін опублікував постанову, яка передбачає дозвіл на безперешкодний виїзд з України для жінок-депутатів місцевих рад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.
Згідно з постановою №1054 від 27 серпня, заборона на перетин державного кордону більше не стосується жінок, які є депутатами місцевих рад, за винятком тих, хто обіймає посади в органах місцевого самоврядування.
Крім того, Кабмін рекомендував органам місцевого самоврядування протягом трьох днів передати Держприкордонслужбі актуальні списки таких осіб, вказавши їхні ПІБ, дату народження та посаду.
Надалі за будь-яких кадрових змін дані потрібно оновлювати та надсилати не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення.
Нагадаємо, 27 серпня прем'єр Юлія Свириденко розповіла, що уряд дозволив виїжджати за кордон жінкам-депутатам місцевих рад, які працюють на громадських засадах.
Вона пояснила таке рішення тим, що раніше жінки-депутатки місцевих рад не могли виїхати за кордон навіть у законну відпустку. Це було перешкодою для них, щоб побачити рідних або привезти допомогу для українських військових.
Такі обмеження, за її словами, змушували деяких депутаток навіть здавати мандат.