Виїзд з України для частини жінок-депутатів: Кабмін оприлюднив постанову

Ілюстративне фото: частина жінок-депутаток може виїжджати за кордон (facebook.com/zahidnuy kordon)
Автор: Іван Носальський

Кабмін опублікував постанову, яка передбачає дозвіл на безперешкодний виїзд з України для жінок-депутатів місцевих рад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

Згідно з постановою №1054 від 27 серпня, заборона на перетин державного кордону більше не стосується жінок, які є депутатами місцевих рад, за винятком тих, хто обіймає посади в органах місцевого самоврядування.

Крім того, Кабмін рекомендував органам місцевого самоврядування протягом трьох днів передати Держприкордонслужбі актуальні списки таких осіб, вказавши їхні ПІБ, дату народження та посаду.

Надалі за будь-яких кадрових змін дані потрібно оновлювати та надсилати не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення.

Нові правила виїзду

Нагадаємо, 27 серпня прем'єр Юлія Свириденко розповіла, що уряд дозволив виїжджати за кордон жінкам-депутатам місцевих рад, які працюють на громадських засадах.

Вона пояснила таке рішення тим, що раніше жінки-депутатки місцевих рад не могли виїхати за кордон навіть у законну відпустку. Це було перешкодою для них, щоб побачити рідних або привезти допомогу для українських військових.

Такі обмеження, за її словами, змушували деяких депутаток навіть здавати мандат.

