На виїзд з окупованої Василівки в бік України стоять тисячі автомобілів

"На сьогодні на ранок у Василівці було 6 тисяч автівок", - заявив Федоров.

За його словами, окупанти знущають з цивільних людей, тому що сьогодні вранці вони пропустили близько 100 автівок до останнього блокпосту.

"Люди плакали від щастя, що вони скоро можуть опинитися в Запоріжжі, але прямо на так званій "тарілці" їх розвернули і сказали, що субота-неділя вихідні, і продовжують знущатися з наших людей", - пояснив мер Мелітополя.

Федоров каже, що люди знаходять у чергах на виїзд по 10 діб і продовжують в них залишатись.