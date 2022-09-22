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Виїзд на окуповану територію через Запоріжжя призупинили: що сталося

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Запоріжжя, Четвер 22 вересня 2022 12:33
Виїзд на окуповану територію через Запоріжжя призупинили: що сталося Фото: виїзд на окуповану територію через Запоріжжя призупинили (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Пропуск через гуманітарний коридор на тимчасово окуповані території (ТОТ) 22 вересня призупинили. Причиною тому є загроза обстрілів з боку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Луганської облдержадміністрації.

"У зв’язку з небезпекою артилерійських обстрілів з боку російської армії пропуск через гуманітарний коридор на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя 22 вересня призупинено. Щодо подальшої ситуаці - слідкуйте за повідомленнями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вранці російські війська випустили Запоріжжю та передмісті дев'ять ракет. Внаслідок чого загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали.

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