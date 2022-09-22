Выезд на оккупированную территорию через Запорожье приостановили: что произошло

Пропуск через гуманитарный коридор на временно оккупированные территории (ТОТ) 22 сентября приостановили. Причиной тому является угроза обстрелов со стороны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Луганской облгосадминистрации.

"В связи с опасностью артиллерийских обстрелов со стороны российской армии пропуск через гуманитарный коридор на временно оккупированную территорию через Запорожье 22 сентября приостановлен. Что касается дальнейшей ситуации - следите за сообщениями", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром российские войска выпустили Запорожье и пригород девять ракет. В результате чего погиб один человек, еще пятеро пострадали.

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