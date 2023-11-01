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Виїзд за кордон. Чому "Дія" не підходить і які цифрові документи все ж стануть в нагоді

Фото: чому "Дія" не підходить для виїзду за кордон (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Дмитро Левицький

Українці не можуть перетинати державний кордон за допомогою паспорта в застосунку "Дія". Однак деякі документи все ж таки можуть стати в нагоді.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Згідно із законом, внутрішній і закордонний е-паспорти не використовуються у разі перетинання державного кордону України. Прикордонники не здійснюють пропуск громадян за е-паспортом, а виключно за необхідності для додаткової ідентифікації", - пояснив представник ДПСУ.

Як наголосив Демченко, при перетині кордону громадяни України мають обов'язково мати при собі фізичний паспорт.

Коли "Дія" може стати в нагоді

Однак, за словами речника ДПСУ, деякі цифрові документи в "Дії" все ж можуть стати в нагоді при перетині державного кордону. Але, якщо в прикордонників виникнуть сумніви щодо документів, їх можуть перевірити додатково.

"Прикордонники можуть прийняти документи в "Дії", які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність, або інші, які є в "Дії" і необхідні для підтвердження умов, за якими можна перетнути кордону. Однак, якщо у інспекторів ДПСУ виникнуть застереження щодо використання застосунку, буде проведена додаткова перевірка", - додав Демченко.

Нагадаємо, сьогодні в соцмережах поширювали нібито слова представника Західного управління ДПСУ про те, що прикордонники перестали приймати паспорт в "Дії" при перетині кордону. Однак, як нагадали в команді "Дії", перетин кордону за допомогою цифрового паспорта ніколи не був можливим.

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