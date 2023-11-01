Паспорт у смартфоні не діє? У "Дії" зробили заяву щодо перетину кордону

У соцмережах сьогодні поширюється інформація про те, що прикордонники нібито перестали пропускати українців за "Дією". Однак перетнути кордон за паспортом в "Дії" не можна було і раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Дії" та інтерв'ю представника Західного регіонального управління ДПСУ Ігоря Матвійчука для "Інтерфакс-Україна".

Що передувало

Сьогодні агентство "Інтерфакс-Україна" опублікувало інтерв'ю з Матвійчуком, в якому той заявив, що прикордонники перестали використовувати цифрові версії документів в "Дії" при перевірці українців на кордоні. Однак мова йшла не про цифровий паспорт, а інші документи - наприклад, свідоцтва про народження дітей.

"Але не за паспортом в "Дії". Закордонний паспорт має бути наявним фізично. Проте ми можемо прийняти документи в "Дії", які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність. Паспорт в "Дії" може використовуватися тільки для ідентифікації особи, але не для перетину кордону., зокрема через деякі нюанси, скажімо так, програмного продукту", - пояснював прикордонник.

За словами Матвійчука, відмова від цифрових документів пов'язана з тим, що були випадки, коли громадяни показували документи у фейковій "Дії". Наприклад, чоловіки стверджували, що вони багатодітні батьки, показуючи підроблені свідоцтва в фейковому додатку.

"А при прискіпливій перевірці з'ясувалося, що він намагався ошукати прикордонників, демонструючи фальшиві свідоцтва в підробленому додатку", - додав він.

Однак, після цього інтерв'ю в соцмережах почали поширювати неправдиву інтерпретацію слів прикордонника, стверджуючи, що ці правила стосуються саме цифрового паспорта в "Дії".

Що кажуть в "Дії"

Як пояснили в "Дії", за цифровим паспортом в застосунку ніколи не можна було перетнути кордон. Тож в цьому плані нічого не змінилося.

"За законом перетин кордону із цифровим закордонним паспортом у "Дії" не передбачений і ніколи не був упроваджений. Користуйтеся цифровим паспортом в Україні. Сенсації не сталося. Розходимося", - заявили в команді "Дії".