Выезд за границу. Почему "Дія" не подходит и какие цифровые документы все же пригодятся

"По закону, внутренний и зарубежный е-паспорта не используются в случае пересечения государственной границы Украины. Пограничники не осуществляют пропуск граждан по е-паспорту, а исключительно при необходимости для дополнительной идентификации", - пояснил представитель ГПСУ.

Как отметил Демченко, при пересечении границы граждане Украины должны обязательно иметь при себе физический паспорт.

Когда "Дія" может пригодиться

Однако, по словам спикера ГПСУ, некоторые цифровые документы в "Дії" все же могут пригодиться при пересечении государственной границы. Но если у пограничников возникнут сомнения по поводу документов, их могут проверить дополнительно.

"Пограничники могут принять документы в "Дії", которые, например, подтверждают, наличие инвалидности, или другие, которые есть в "Дії" и необходимы для подтверждения условий, по которым можно пересечь границы. Однако, если у инспекторов ГПСУ возникнут опасения по использованию приложения, будет проведена дополнительная проверка", - добавил Демченко.