RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выезд за границу. Почему "Дія" не подходит и какие цифровые документы все же пригодятся

Фото: почему "Дія" не подходит для выезда за границу (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинцы не могут пересекать государственную границу с помощью паспорта в приложении "Дія". Однако некоторые документы все же могут пригодиться.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"По закону, внутренний и зарубежный е-паспорта не используются в случае пересечения государственной границы Украины. Пограничники не осуществляют пропуск граждан по е-паспорту, а исключительно при необходимости для дополнительной идентификации", - пояснил представитель ГПСУ.

Как отметил Демченко, при пересечении границы граждане Украины должны обязательно иметь при себе физический паспорт.

Когда "Дія" может пригодиться

Однако, по словам спикера ГПСУ, некоторые цифровые документы в "Дії" все же могут пригодиться при пересечении государственной границы. Но если у пограничников возникнут сомнения по поводу документов, их могут проверить дополнительно.

"Пограничники могут принять документы в "Дії", которые, например, подтверждают, наличие инвалидности, или другие, которые есть в "Дії" и необходимы для подтверждения условий, по которым можно пересечь границы. Однако, если у инспекторов ГПСУ возникнут опасения по использованию приложения, будет проведена дополнительная проверка", - добавил Демченко.

Напомним, сегодня в соцсетях распространялись якобы слова представителя Западного управления ГНСУ о том, что пограничники перестали принимать паспорт в "Дії" при пересечении границы. Однако, как напомнили в команде "Дії", пересечение границы с помощью цифрового паспорта никогда не было возможным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУГраница с УкраинойДія