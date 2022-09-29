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Виїзд із Росії військовозобов'язаним заборонено, - спікер Держдуми

Фото: речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін заборонив жителям Росії залишати країну (duma.gov.ru)
Автор: Олександр Білоус

Рішення про мобілізацію на території Росії передбачає заборону на виїзд військовозобов'язаним за кордон. Ця норма міститься у законі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна в Telegam .

"Звертаю вашу увагу, згідно з 31-ФЗ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації" громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється виїзд з місця проживання без дозволу військових комісаріатів (стаття 21)", - написав він.

За його словами, "така норма закону є, і їй мають керуватися всі військовозобов'язані".

Нагадаємо, за даними британської розвідки, з моменту оголошення про мобілізацію 21 вересня з території Росії втекло більше чоловіків, ніж вторглося в Україну у лютому 2022 року.

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Мобілізація в Росії