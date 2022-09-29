Выезд из России военнообязанным запрещен, - спикер Госдумы

Решение о мобилизации на территории России предусматривает запрет на выезд военнообязанным за границу. Эта норма содержится в законе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина в Telegam.
"Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21)", - написал он.
По его словам, "такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные".
Напомним, по данным британской разведки, с момента объявления о мобилизации 21 сентября с территории России сбежало больше мужчин, чем вторглось в Украину в феврале 2022 года.
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