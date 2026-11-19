Скільки молодих чоловіків планують виїхати

Серед опитаних віком 18-22 роки 37% не планують виїжджати за кордон. Власний виїзд розглядають 27%, ще близько 36% поки не визначилися.

Водночас на міграційні наміри може впливати оточення. Серед респондентів, які мають знайомих за кордоном, 31% планують виїхати. Якщо таких знайомих немає, цей показник становить 13%. Загалом 68% опитаних зазначили, що мають знайомих, які виїхали з України.

За словами керівниці напряму OLX Робота Марії Абдулліної, за рік після відкриття кордонів міграційні наміри молоді дещо змінилися, однак помітного зсуву в бік виїзду поки немає. Значна частина респондентів досі не визначилася зі своїми планами.

Як знайомі впливають на рішення виїхати за кордон? (інфографіка: OLX Робота)

Чому молодь хоче залишатися або виїжджати

Головною причиною залишатися в Україні для чоловіків 18-22 років є родина та партнери - так відповіли 54% опитаних. Ще 47% хочуть будувати кар'єру в Україні, 41% не впевнені, що за кордоном буде краще, а 35% прагнуть допомагати своїй країні.

Серед причин для виїзду найчастіше називали безпеку - цей мотив зазначили 55% респондентів. Також 47% розглядають переїзд, щоб уникнути мобілізації, а 40% - заради кар'єрних можливостей за кордоном.

Чому чоловіки обирають виїзд за кордон? (інфографіка: OLX Робота)

Які плани у неповнолітніх

Серед опитаних віком до 18 років 28% планують виїхати за кордон. Найчастіше вони пояснюють це прагненням до безпеки - так відповіли 55%. Ще 34% хочуть здобути якіснішу освіту за кордоном, 32% розглядають кар'єрні перспективи, а 30% - можливість уникнути мобілізації.

Ті, хто хоче залишитися в Україні, найчастіше називали родину (48%), кар'єру в країні (43%), сумніви, що за кордоном буде краще (33%), та бажання допомагати Україні (32%).

Як змінилися наміри молоді за рік

Якщо порівнювати результати опитувань усіх респондентів віком до 22 років, у 2025 році 45% не планували виїжджати з України. У 2026 році таких стало 37%.

Водночас частка тих, хто розглядає можливість виїзду, зросла з 23% до 28%. Решті опитаних було складно визначитися з відповіддю.