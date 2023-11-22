Выехал по "липовой" справке ВЛК и призывает мужчин прятаться. Блогер получил подозрение

СБУ объявила о подозрении блогеру Мирославу Олешко, уехавшего за границу по поддельной справке ВЛК. Уже там он постоянно призывает мужчин скрываться от призыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Он незаконно уехал из Украины во время полномасштабного вторжения и занимается информационно-подрывной деятельностью, которая вредит ВСУ", - рассказали в ведомстве.

Как рассказали в СБУ, Олешко после подтверждения его пригодности к военной службе и вызова в ТЦК, в августе 2023 года выехал из Украины на основании поддельной справки военно-врачебной комиссии (ВЛК).

"Находясь за границей, он систематически публикует видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв на военную службу в ВСУ и призывает украинцев уклоняться от службы в армии", - добавили в службе.

Сейчас Олешко заочно сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и другим военным формированиям и использование заведомо поддельного документа.

Санкции статей предусматривают до 8 лет тюрьмы.

Как сообщалось, ранее прокуроры сообщили о подозрении блогеру из Чернигова, которая поддерживала и оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.

Кроме того, СБУ разоблачила новые преступления прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляки. Он причастен к корректировке ракетных ударов по Николаеву.