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Виїхати з Києва стане проблемою? Яку вулицю перекривають майже на місяць (схема)

У Києві частково обмежують рух однією з вулиць на виїзді з міста (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні, 13 червня, у Києві частково обмежують рух транспорту однією з вулиць - на виїзді з міста. Рухатись зі змінами водіям доведеться впродовж майже місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КК "Київавтодор" у Facebook.

Яку саме вулицю частково перекривають

Згідно з інформацією комунальної корпорації, з 13 червня у Києві частково обмежують рух транспорту вулицею Богатирською - у напрямку міста Вишгород.

Мешканцям і гостям міста пояснили, що такі обмеження пов'язані з проведенням капітального ремонту.

Зазначається, що роботи триватимуть:

  • на протилежному боці ділянки від АЗС "KLO" (вулиця Богатирська, 1-Г);
  • до заводу ПрАТ "Оболонь".

До якого числа триватимуть обмеження

У "Київавтодорі" повідомили, що рух транспорту вулицею Богатирською частково обмежують до 6 липня 2025 року.

Уточнюється, що у цей період дорожники:

  • розбиратимуть старе покриття;
  • влаштовуватимуть нові шари дорожнього одягу.

Як рухатиметься транспорт на виїзд із міста

Громадянам пояснили, що на час проведення робіт рух транспорту на виїзд із Києва організовано однією смугою з протилежної сторони.

Водночас обмежують рух транспорту двома з'їздами на перетині з вулицею Луговою.

Обмеження руху транспорту на вул. Богатирській (схема: facebook.com/kyivavtodor)

Зазначається, що додатково для водіїв встановлені попереджувальні знаки з інформацією про об'їзд ділянки виконання ремонтних робіт.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності та просимо враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у комунальній корпорації.

Публікація КК "Київавтодор" (скриншот: facebook.com/kyivavtodor)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар та як довго діятимуть обмеження для транспорту і пішоходів.

Читайте також, чому в Києві почали обмежувати рух великовагового автомобільного транспорту.

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