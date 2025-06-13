Виїхати з Києва стане проблемою? Яку вулицю перекривають майже на місяць (схема)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар та як довго діятимуть обмеження для транспорту і пішоходів.

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