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Виїхали за кордон, а борги ростуть? "Нафтогаз" підказав вихід, розказавши про нововведення

Україна, Неділя 19 листопада 2023 19:10
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Виїхали за кордон, а борги ростуть? "Нафтогаз" підказав вихід, розказавши про нововведення Фото: у "Нафтогазі" розповіли про нову послугу для тих, хто за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Окрім власника вносити показники газового лічільника тепер може ще деякий перелік осіб. А верифікуватися в особистому кабінеті "Нафтогазу" можна і за міжнародним номером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз України".

"Ми виконали прохання клієнтів та розширили географію використання нашого особистого кабінету. Додали у процес верифікації можливість підтвердження по міжнародному номеру", - йдеться в повідомленні.

Також відтепер є функція визначення типу контакту при ідентифікації:

  • власник;
  • квартирант;
  • родич;
  • співвласник.

Чому важливо передавати покази?

Як пояснюють в "Нафтогазі", передавати показання лічильника необхідно навіть, якщо ви тимчасово не проживаєте у помешканні та не користувалися газом.

"Якщо цього не зробити, оператор ГРМ (міськ- або облгаз) може нарахувати обсяг спожитого газу на основі "планового щомісячного об’єму споживання", - зазначають спеціалісти.

Тому, щоб уникнути цієї ситуації, передавайте щомісяця фактичні, незмінні показання лічильника.

Як раніше повідомлялось, рахунки за газ можна сплатити через онлайн-банкінг. Але це потрібно робити правильно, аби не отримати платіжку з боргом у майбутньому.

Крім цього, українці можуть замінити газовий лічильник для правильного обліку обсягів електроенергії, яку отримують побутові та комерційні споживачі. Хто за це має платити - в матеріалі.

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