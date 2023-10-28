Заміна газового лічильника. Українцям пояснили, хто має сплачувати за послугу

Українці можуть замінити газовий лічильник для правильного обліку обсягів електроенергії, яку отримують побутові та комерційні споживачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Закарпаттяобленерго.

Як розповіли у відомстві, потрібно змінювати лічильники, які:

не пройшли періодичну перевірку,

завершили міжповірочний інтервал.

Однак терміни зміни лічильника визначаються на основі нормативно-технічної документації. При цьому якщо оператор системи вирішує провести заміну за власною ініціативою, наприклад, установивши пристрої з найкращими технічними характеристиками, то всі витрати він несе сам.

Це стосується і планової заміни приладів обліку електроенергії для побутових споживачів - оператор оплачує пов'язані з цим витрати.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді пояснили, що українці можуть отримати пільгу на оплату за доставку та розподіл газу, якщо витрата на місяць не перевищує встановлених соціальних нормативів.

А також перед цим повідомлялося, що деякі українці можуть не сплачувати рахунки за газ у повному розмірі. Така знижка надається абсолютно за весь спожитий обсяг газу.

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