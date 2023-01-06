Виявлено місце, де в РФ, ймовірно, тренують операторів ударних дронів, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Повідомляється, що він розташований приблизно за 8 кілометрів на південний схід від Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ у місті Коломна Московської області. Раніше українські розслідувачі встановили, що Росія відправляла своїх операторів БПЛА на навчання до Ірану під виглядом участі у змаганнях.

Центр є єдиним у структурі Міноборони РФ, який готує операторів дронів і базується у місті Коломна (військова частина 20924 на Артилерійській вулиці). Однак польоти здійснюють в іншому місці.

Міжнародні армійські ігри "Соколине полювання" у 2019 та 2021 роках проходили на полігоні Центру у Коломні. 2019-го російське Міноборони активно публікувало фото змагань. Поряд із встановленим майданчиком знаходиться великий полігон, який раніше належав Коломенському вищому артилерійському училищу. Ймовірно, цей полігон також використовується для польотів БПЛА.

Оскільки інструктори цього центру проходили навчання в Ірані, можна припустити, що на Shahed також навчають саме тут. Відстань від полігону до Москви становить близько 100 км. До кордону України – близько 600 км.