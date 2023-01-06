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Обнаружено место, где в РФ, вероятно, тренируют операторов ударных дронов, - СМИ

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Москва, Пятница 06 января 2023 00:28
Обнаружено место, где в РФ, вероятно, тренируют операторов ударных дронов, - СМИ Фото: в РФ обнаружили место, где обучают, вероятно, операторов иранских дронов (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Расследователи обнаружили вероятную локацию российского полигона, на котором обучаются операторы иранских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что он расположен примерно в 8 километрах юго-восточнее Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ в городе Коломна Московской области. Ранее украинские расследователи установили, что Россия отправляла своих операторов БПЛА на обучение в Иран под видом участия в соревнованиях.

Центр является единственным в структуре Минобороны РФ, который готовит операторов дронов и базируется в городе Коломна (военная часть 20924 на Артиллерийской улице). Однако полеты совершают в другом месте.

Международные армейские игры "Соколиное охота" в 2019 и 2021 годах проходили на полигоне Центра в Коломне. В 2019-м российское Минобороны активно публиковало фото соревнований. Рядом с установленной площадкой находится большой полигон, ранее принадлежавший Коломенскому высшему артиллерийскому училищу. Вероятно, этот полигон также используется для полетов БПЛА.

Поскольку инструкторы именно этого центра проходили обучение в Иране, можно предположить, что на Shahed также учат именно здесь. Расстояние от полигона до Москвы составляет около 100 км. До границы Украины – около 600 км.

Отметим, по данным спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, с 13 сентября украинскими системами ПВО сбито более 540 вражеских беспилотников. Притом, что в общей сложности количество заказанных БПЛА составляет 1750 единиц.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, почему оккупанты атакуют Украину дронами именно в темное время суток.

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