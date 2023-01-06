Обнаружено место, где в РФ, вероятно, тренируют операторов ударных дронов, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

Сообщается, что он расположен примерно в 8 километрах юго-восточнее Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ в городе Коломна Московской области. Ранее украинские расследователи установили, что Россия отправляла своих операторов БПЛА на обучение в Иран под видом участия в соревнованиях.

Центр является единственным в структуре Минобороны РФ, который готовит операторов дронов и базируется в городе Коломна (военная часть 20924 на Артиллерийской улице). Однако полеты совершают в другом месте.

Международные армейские игры "Соколиное охота" в 2019 и 2021 годах проходили на полигоне Центра в Коломне. В 2019-м российское Минобороны активно публиковало фото соревнований. Рядом с установленной площадкой находится большой полигон, ранее принадлежавший Коломенскому высшему артиллерийскому училищу. Вероятно, этот полигон также используется для полетов БПЛА.

Поскольку инструкторы именно этого центра проходили обучение в Иране, можно предположить, что на Shahed также учат именно здесь. Расстояние от полигона до Москвы составляет около 100 км. До границы Украины – около 600 км.