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Виявили підозрілий пакет. До посольства РФ у Греції викликали вибухотехніків, - ЗМІ

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Афіни, Понеділок 24 квітня 2023 16:09
Виявили підозрілий пакет. До посольства РФ у Греції викликали вибухотехніків, - ЗМІ Фото: до посольства РФ у Греції викликали вибухотехніків (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Грецька поліція викликала вибухотехніків на територію посольства Росії, оскільки там виявили підозрілий пакет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Protothema.

За інформацією видання, до дипломатичного представництва Росії підійшов чоловік, котрий хотів передати пакет. Але охорона його не пустила. Після цього невідомий, сідаючи у таксі, кинув пакет на територію посольства та поїхав.

Пакет залишався на території посольства до того моменту, поки не приїхав підрозділ зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Сапери не знайшли там нічого підозрілого.

Правоохоронці вже знайшли чоловіка, який кинув пакет, та таксиста. Чоловіків доправили до поліції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Іспанії суд вирішив відпустити під заставу чоловіка, якого підозрюють у розсиланні пакетів з вибухівкою до посольства України і не лише.

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