Обнаружили подозрительный пакет. В посольство РФ в Греции вызвали взрывотехников, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Protothema .

По информации издания, к дипломатическому представительству России подошел мужчина, который хотел передать пакет. Но охрана его не пустила. После этого неизвестный, садясь в такси, бросил пакет на территорию посольства и уехал.

Пакет оставался на территории посольства до того момента, пока не приехало подразделение по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Саперы не нашли там ничего подозрительного.

Правоохранители уже нашли мужчину, бросившего пакет, и таксиста, который его подвез. Мужчин доставили в полицию.