UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вивозять тільки колаборантів. Росіяни почали евакуацію з Кам'янки-Дніпровської

Фото: росіяни планують евакуацію з Кам'янки-Дніпровської (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові можуть почати примусову евакуацію українців з міста Кам'янка-Дніпровська. Туди почали прибувати спеціальні автобуси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка

За його словами, місцеві жителі бояться, що після свого відходу росіяни можуть влаштувати провокацію у місті, а потім звинуватять в цьому Україну.

"Молода сім'я спробувала записатися на рейс, але адміністрація відмовила. Поки вивозять тільки топ-колаборантів, а решта чекає на ЗСУ", - пише Євтушенко.

Фото: скріншот (t.me/Yevtushenko_E)

Як повідомлялось, війська РФ пізно ввечері, 22 квітня, вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області за допомогою дрону.

Нагадаємо, в середу, 19 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали вдома.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуаціяколаборантВійна Росії проти України