Вивозять тільки колаборантів. Росіяни почали евакуацію з Кам'янки-Дніпровської

Російські військові можуть почати примусову евакуацію українців з міста Кам'янка-Дніпровська. Туди почали прибувати спеціальні автобуси.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка
За його словами, місцеві жителі бояться, що після свого відходу росіяни можуть влаштувати провокацію у місті, а потім звинуватять в цьому Україну.
"Молода сім'я спробувала записатися на рейс, але адміністрація відмовила. Поки вивозять тільки топ-колаборантів, а решта чекає на ЗСУ", - пише Євтушенко.
Як повідомлялось, війська РФ пізно ввечері, 22 квітня, вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області за допомогою дрону.
Нагадаємо, в середу, 19 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали вдома.
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