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Вивозять техніку ДСНС і культурні цінності. Окупанти розграбовують Херсон, - Соболевський

Фото: Окупанти розграбовують Херсон (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти, тікаючи із Херсона, вивозять техніку Державної служби з надзвичайних ситуацій і культурні цінності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в ефірі телемарафону.

"Йде масштабне розграбування міста. Вивозять, зокрема техніку ДСНС, яка ще залишалася. Або вже почали, або готуються вивозити культурні цінності з музеїв Херсона та майно низки інших комунальних підприємств", - сказав посадовець.

За словами Соболевського, також з'явилася інформація про вивезення медичного обладнання. Однак її ще потрібно доперевірити.

Окрім цього, він розповів, що у місті вже фактично немає кабельного інтернету, а мобільний працює з перебоями.

"В оселі людей, які погодилися виїхати, за свідченнями їхніх сусідів, приходять орки і грабують", - зазначив депутат.

Посадовець підтвердив, що співробітники ФСБ і Росгвардії переодягаються та намагаються покинути правобережну частину області.

В окупованому місті залишається близько 120-140 тисяч осіб.

"Переважна більшість людей намагаються на вулиці не виходити, щоб мінімізувати можливі контакти з окупантами і не потрапити в історію примусового виселення. Люди дуже чекають деокупації", - додав Соболевський.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні почали "зникати" товари російського виробництва. Місцеві магазини частково спорожніли.

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