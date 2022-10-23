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Теж евакуювали? У Херсоні з магазинів зникають продукти російського виробництва

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Херсон, Неділя 23 жовтня 2022 22:04
Теж евакуювали? У Херсоні з магазинів зникають продукти російського виробництва Ілюстративне фото: росіяни почали вивозити продукти з Херсона (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Херсоні почали "зникати" товари російського виробництва. Місцеві магазини частково спорожніли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Херсон Online".

За даними видання, місцеві жителі Херсона розповідають, що полиці магазинів порожні та почали публікувати відповідні фото. Можливо, росіяни навмисно почали вивозити з міста продукти.

Фото: порожні полиці магазинів у Херсоні (khersonline.net)

Також зазначається, що окупанти також могли вивезти обладнання з торгових точок. Таким чином вони хочуть викликати гуманітарну кризу у місті.

Нагадаємо, раніше командувач окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявляв про те, що російське керівництво має ухвалити "важкі рішення" щодо Херсонської області та звинувачував Україну в нібито намірі підірвати дамбу Каховської ГЕС.

За даними Інституту вивчення війни, таким чином намагаються створити інформаційні умови для того, щоб пошкодити дамбу та відступити з правобережної частини Херсонської області.

При цьому в Генштабі раніше доповідали, що російські окупанти вже почали евакуювати так звані "держустанови" з непідконтрольної Україні частини Херсонської області до Криму.

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