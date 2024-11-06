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Вивіз рідкісних тварин в РФ. Псевдодиректору "Асканії-Нової" оголосили підозру

Фото: псевдодиректору заповідника "Асканія-Нова" оголосили підозру (find-way com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційний директор заповідника "Асканія-Нова" отримав підозру. Він незаконно вивіз до Росії червонокнижних тварин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області.

Після окупації лівобережної частини Херсонської області росіяни захопили біосферний заповідник "Асканія-Нова". Так званим "директором" призначили 48-річного жителя Херсона. Він добровільно пішов на співпрацю з окупантами.

Як повідомили у поліції, після проведення наприкінці вересня 2022 року незаконного референдуму про "приєднання" області до складу РФ на окупованій території були створені незаконні "органи виконавчої влади". Зокрема, так зване "міністерство природних ресурсів, екології і рибальства Херсонської області". До складу псевдовідомства увійшов і захоплений окупантами біосферний заповідник "Асканія-Нова".

Фігурант протягом 2023 року разом з окупантами забезпечив незаконну передачу тварин заповідника до аналогічних російських установ. До заповідника "Ростовський" та асоціації зі збереження та відновлення рідкісних та зникаючих видів тварин "Жива природа степу" з "Асканії-Нової" були незаконно перевезені тварини, занесені до Червоної книги України.

Окупанти з поплічниками вивезли двох зебр Чапмана, двох бізонів американських, стільки ж коней Пржевальського та оленів Давида. Завдані українському заповіднику збитки склали понад 22 млн 200 тисяч гривень. 

Зраднику оголосили підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Йому загрожує від 8 до 20 років в'язниці. Це вже друге кримінальне провадження, відкрите щодо зловмисника. Раніше фігуранту оголосили підозру у колабораційної діяльності.

Окупація заповідника "Асканія-Нова"

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" знаходиться неподалік Каховки в Херсонській області. Це унікальна заповідна зона площею понад 33 тисячі гектарів.

Російські війська фактично знищили заповідник "Асканія-Нова" у Херсонській області. Як розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю РБК-Україна, росіяни пограбували заповідник - вивезли тварин до окупованого Криму та на територію РФ.

Що відомо про унікальний заповідник, який заходиться в окупації - у матеріалі РБК-Україна.

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