Вывез редких животных в РФ. Псевдодиректору "Аскании-Новой" объявили подозрение

Оккупационный директор заповедника "Аскания-Нова" получил подозрение. Он незаконно вывез в Россию краснокнижных животных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области.
После оккупации левобережной части Херсонской области россияне захватили биосферный заповедник "Аскания-Нова". Так называемым "директором" назначили 48-летнего жителя Херсона. Он добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами.
Как сообщили в полиции, после проведения в конце сентября 2022 года незаконного референдума о "присоединении" области к составу РФ на оккупированной территории были созданы незаконные "органы исполнительной власти". В частности, так называемое "министерство природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области". В состав псевдоведомства вошел и захваченный оккупантами биосферный заповедник "Аскания-Нова".
Фигурант в течение 2023 года вместе с оккупантами обеспечил незаконную передачу животных заповедника в аналогичные российские учреждения. В заповедник "Ростовский" и ассоциацию по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных "Живая природа степи" из "Аскании-Новой" были незаконно перевезены животные, занесенные в Красную книгу Украины.
Оккупанты с приспешниками вывезли двух зебр Чапмана, двух бизонов американских, столько же лошадей Пржевальского и оленей Давида. Нанесенный украинскому заповеднику ущерб составил более 22 млн 200 тысяч гривен.
Предателю объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит от 8 до 20 лет тюрьмы. Это уже второе уголовное производство, открытое в отношении злоумышленника. Ранее фигуранту объявили подозрение в коллаборационной деятельности.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" находится недалеко от Каховки в Херсонской области. Это уникальная заповедная зона площадью более 33 тысяч гектаров.
Российские войска фактически уничтожили заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области. Как рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в интервью РБК-Украина, россияне ограбили заповедник - вывезли животных в оккупированный Крым и на территорию РФ.
Что известно об уникальном заповеднике, который находится в оккупации - в материале РБК-Украина.
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