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Вивезли все у Крим: росіяни розграбували історичний музей Каховки

Фото: росіяни розграбували історичний музей Каховки (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти вивезли всі фонди Каховського історичного музею до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Росіяни продовжують розграбовувати культурні, наукові та освітні заклади на ТОТ. Це є частиною політики ворога, як спрямована на знищення української нації, адже саме музеї досліджують й зберігають народну пам’ять", - йдеться у повідомленні.

ЦНС заявляє, що всі фонди Каховського історичного музею були вивезені окупантами на територію Криму.

На початку листопада окупанти пограбували церкву ПЦУ в Енергодарі. Йдеться про ікони кінця XVIII - початку ХІХ століття.

Нагадаємо, що російські війська під час окупації Херсонської області пограбували культурний фонд, вкравши близько 15 тисяч картин. При цьому, тоді окупанти вивезли не лише культурні цінності, а вже за традицією, викрали сантехніку, зокрема й унітази, та побутову техніку.

Також радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія тотально обкрадає будь-які центри української культури та виносить все з музеїв України.

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