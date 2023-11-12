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Виверження вулкану може знищити місто в Ісландії

Фото: Виверження вулкану може знищити місто в Ісландії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ісландське місто з населенням близько 4 000 осіб поблизу столиці Рейк'явіка може бути серйозно пошкоджене виверженням вулкана, яке очікується протягом декількох наступних годин або днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Місто Гріндавік на південно-західному узбережжі було евакуйоване рано вранці у суботу, відразу після того, як зміщення магми під земною корою спричинило сотні землетрусів, що, як вважають, є передвісником виверження.

"Ми дуже стурбовані станом усіх будинків та інфраструктури в цьому районі", - заявив Відір Рейніссон, голова Управління цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Ісландії.

Місто розташоване приблизно за 40 кілометрів на південний захід від Рейк'явіка, поблизу геотермальної електростанції Свартсенгі, основного постачальника електроенергії і води для 30 000 жителів півострова Рейк'янес, а також водосховища з прісною водою.

Найбільш вірогідним сценарієм буде відкриття тріщини в землі біля Гріндавіка.

"У нас є розлом довжиною близько 15 кілометрів, і в будь-якій точці цього розлому ми можемо побачити, що може статися виверження", - сказав Рейніссон.

Однак він не виключає можливості виверження на дні океану, яке, ймовірно, спричинить велику хмару попелу.

Нагадаємо, в березні цього року на Курильських островах прокинувся вулкан Парамушир.

Він налякав місцевих жителів викидом попелу, що досяг 2,5 км заввишки. Цей вулкан вважається одним із найактивніших із загасаючих вулканів.

А також ми розповідали про те, що у Тихому океані активізувався підводний вулкан.

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