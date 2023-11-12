RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Извержение вулкана может уничтожить город в Исландии

Фото: Извержение вулкана может уничтожить город в Исландии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Исландский город с населением около 4 000 человек вблизи столицы Рейкьявика может быть серьезно поврежден извержением вулкана, которое ожидается в течение нескольких последующих часов или дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Город Гриндовик на юго-западном побережье был эвакуирован рано утром в субботу, сразу после того, как смещение магмы под земной корой повлекло за собой сотни землетрясений, что, как считают, является предвестником извержения.

"Мы очень обеспокоены состоянием всех домов и инфраструктуры в этом районе", - заявил Видир Рейниссон, глава Управления гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Исландии.

Город расположен примерно в 40 километрах юго-западнее Рейкьявика, вблизи геотермальной электростанции Свартсенги, основного поставщика электроэнергии и воды для 30 000 жителей полуострова Рейкьянес, а также водохранилища с пресной водой.

Наиболее вероятным сценарием будет открытие трещины в земле у Гриндавика.

"У нас есть разлом протяженностью около 15 километров, и в любой точке этого разлома мы можем увидеть, что может произойти извержение", - сказал Рейниссон.

Однако он не исключает возможности извержения на дне океана, которое, вероятно, повлечет за собой большое облако пепла.

Напомним, в марте этого года на Курильских островах очнулся вулкан Парамушир.

Он испугал местных жителей выбросом пепла, достигшим 2,5 км высотой. Этот вулкан считается одним из самых активных из затухающих вулканов.

А также мы рассказывали, что в Тихом океане активизировался подводный вулкан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирландия