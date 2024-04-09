Виведений із ладу на Балтиці корабель Росія хотіла перекинути в Чорне море, - ГУР

"Враховуючи втрати Чорноморського флоту, такі сценарії компенсації розглядаються ворогом. Але перекидання суден досить ускладнене. Зрозуміло, що Туреччина не пропускає військові кораблі. Інші шляхи логістичні існують, але вони складні і довгі", - сказав він.

За його словами, те, що корабель вигорів, означає, що судно залишається на плаву, але сучасне обладнання технологічне виведене з ладу, пошкоджене, і для того, щоби відремонтувати судно, треба тривалий час.

Для військових об’єктів на території РФ безпечних місць немає, додав представник ГУР.

"У будь-якому випадку розширення фактично театру бойових дій для російських флотів - це добрі новини", - сказав Юсов.

Пожежа на кораблі

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російський ракетний корабель "Серпухов" 7 квітня було виведено з ладу внаслідок пожежі. У розвідці уточнили, що вогонь повністю знищив засоби зв'язку та автоматизації корабля.

Інцидент стався на військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області РФ.

Британська розвідка раніше повідомляла, що військове відомство Росії шукає способи зберегти флот у Чорному морі. Операції кораблів обмежені, а захист від дронів посилено.